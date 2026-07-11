Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati escono allo scoperto | la foto del bacio con il personal trainer dei vip

Belén Rodriguez e il suo nuovo compagno sono stati immortalati mentre si scambiano un bacio pubblico, condiviso su un social network. La foto mostra la showgirl argentina e il personal trainer dei vip in un momento di intimità, con sullo sfondo una giornata in spiaggia e la canzone di Tiziano Ferro che si sente in auto. La pubblicazione ha ufficializzato la relazione, già oggetto di voci di gossip negli ultimi mesi.

Milano, 11 luglio 2026 – La canzone d i Tiziano Ferro cantata in auto, la giornata in spiaggia. E il bacio che cancella qualsiasi dubbio. Belén Rodriguez è “uscita allo scoperto” confermando ufficialmente attraverso i social quanto già da qualche tempo i rumors di gossip sostenevano: la showgirl argentina ha un nuovo amore. Si tratta del personal trainer 35enne Gaetano Fidanzati, che nelle ultime settimane è diventato una presenza fissa nella vita del noto volto tv. Classe 1991, di Milano, Fidanzati è un esperto di fitness, crossfit e arti marziali. Il nuovo compagno di Belén si è occupato della preparazione atletica del cognato della showgirl, Ignazio Moser (marito della sorella Cecilia Rodriguez) e anche di altri personaggi dello showbusiness (come il cantante Tony Effe). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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