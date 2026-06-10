Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati fotografati di nuovo insieme a Milano. La foto ha suscitato molte reazioni tra i fan, che hanno commentato la loro reunion sui social. La coppia, molto discussa nel mondo dello spettacolo, non aveva pubblicamente confermato alcun riavvicinamento prima dello scatto. I due sono stati visti camminare affiancati, senza dichiarazioni ufficiali. La loro relazione è spesso oggetto di attenzione mediatica e commenti online.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono state tra le coppie più chiacchierate dello spettacolo italiano. La showgirl argentina e il conduttore napoletano si erano sposati nel 2013 per poi lasciarsi definitivamente nel 2023 in seguito a diversi tira e molla. In questi giorni, i due sono finiti prepotentemente alla ribalta per via di un avvicinamento. Il presentatore di Affari Tuoi si sarebbe avvicinato nuovamente all'ex moglie dopo i problemi di salute che l'hanno colpita nell'ultimo periodo. Belen Rodriguez era finita in ospedale dopo aver accusato una grave crisi in seguito ad alcune delusioni lavorative. Mediaset aveva deciso di non affidare la conduzione dell'Isola dei famosi alla donna, preferendola a Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Segui gli aggiornamenti su Belen Rodriguez.

© Ilsipontino.net - Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: la foto a Milano scatena i fans

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo vicini Messaggi segreti e clamoroso retroscena!

Notizie e thread social correlati

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? Le foto a Milano riaccendono il gossip e fanno discutere i fanLe immagini di due personaggi pubblici insieme per le strade di Milano sono state condivise sui social, generando discussione tra i follower.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme? Ecco in quale occasioneNegli ultimi anni, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati spesso al centro dell’attenzione per la loro relazione.

Temi più discussi: Belen e Stefano De Martino: svelato il ruolo di lui nel giorno della crisi; Ora vuole salvarla. Stefano De Martino vicino a Belen Rodriguez dopo il ricovero: il momento difficile della showgirl; Belen Rodriguez, come sta: il ruolo di Stefano De Martino e dei genitori; Belen Rodriguez, gli ex al suo fianco e il ruolo (fondamentale) di De Martino: Non la lascia sola.

Belen Rodriguez, dopo il momento difficile c'è Stefano De Martino: le foto x.com

Belen Rodriguez ricoverata, sola e sotto pressione: l'intervento di Stefano De Martino reddit

Belen Rodriguez ricomincia con l’ex Stefano De Martino: i due paparazzati in auto insieme, guardaSono seduti in macchina: lui guida, lei è accanto. Belen Rodriguez ricomincia con l’ex marito Stefano De Martino, i due sono stati paparazzati in auto insieme, Chi pubblica la foto in copertina. Il co ... gossip.it

Belen e Stefano insieme a Milano: il sostegno in un momento difficileBelen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati visti insieme a Milano in un momento difficile per la showgirl argentina. Scopri come l'ex coppia sta affrontando insieme una crisi personale e professi ... notizie.it