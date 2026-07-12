Beautiful streaming replica puntata 12 luglio 2026 | Video Mediaset

Da superguidatv.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, domenica 12 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di “Beautiful” in streaming su Video Mediaset. Nella scena, alla Forrester Creations, si è visto un grande entusiasmo per il video promozionale di “Brooke’s Bedroom”. La produzione ha coinvolto una partecipazione speciale di un attore di nome J.

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Nuovo appuntamento oggi – domenica 12 luglio – con la soap americana  Beautiful. Nella puntata odierna alla Forrester Creations l’entusiasmo è alle stelle per il nuovo video promozionale della “Brooke’s Bedroom”, realizzato con la partecipazione speciale di J.J. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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