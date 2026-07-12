Beautiful streaming replica puntata 12 luglio 2026 | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, domenica 12 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di “Beautiful” in streaming su Video Mediaset. Nella scena, alla Forrester Creations, si è visto un grande entusiasmo per il video promozionale di “Brooke’s Bedroom”. La produzione ha coinvolto una partecipazione speciale di un attore di nome J.