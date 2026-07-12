Beautiful le anticipazioni del 12 luglio 2026 | Hope gelosa minaccia Steffy

Notizia in breve

Alle 14:00 torna l’appuntamento pomeridiano con Beautiful su Canale 5. La soap, in onda dal 1990, continua a seguire le vicende dei personaggi a Los Angeles. Nelle anticipazioni del 12 luglio 2026, Hope si mostra gelosa e minaccia Steffy. La serie segue le trame delle famiglie Forrester, Logan e Spencer, con nuovi sviluppi e tensioni tra i protagonisti.