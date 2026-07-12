Beautiful le anticipazioni del 12 luglio 2026 | Hope gelosa minaccia Steffy
Alle 14:00 torna l’appuntamento pomeridiano con Beautiful su Canale 5. La soap, in onda dal 1990, continua a seguire le vicende dei personaggi a Los Angeles. Nelle anticipazioni del 12 luglio 2026, Hope si mostra gelosa e minaccia Steffy. La serie segue le trame delle famiglie Forrester, Logan e Spencer, con nuovi sviluppi e tensioni tra i protagonisti.
Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di domenica 12 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 12 luglio 2026. Alla Forrester Creations l’entusiasmo è alle stelle per il nuovo video promozionale della “Brooke’s Bedroom”, realizzato con la partecipazione speciale di J.J., cantante della band islandese Kaleo. Mentre tutti si preparano all’evento, le tensioni personali esplodono dietro le quinte. 🔗 Leggi su Dilei.it
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