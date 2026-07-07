Il 8 luglio 2026, nel daytime di Beautiful, Hope si trova tra Finn e Steffy. La soap, in onda su Canale 5 dal 1990, viene trasmessa ogni mercoledì alle 14:00 e si svolge a Los Angeles. Le storie sono state create dai coniugi William J.

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 8 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 8 luglio 2026. La routine quotidiana alla casa sulla scogliera è scandita da momenti di tenerezza tra Finn e Steffy, interrotti solo dai reciproci impegni lavorativi e dal desiderio di Steffy di trascorrere più tempo con Taylor. Alla Forrester Creations, Brooke è sommersa... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni dell’8 luglio 2026: Hope tra Finn e Steffy

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