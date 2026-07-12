Da domani, la serie tv “Be My Sunshine” andrà in onda tutti i giorni su Canale 5, sette giorni su sette, e sarà visibile anche su Mediaset Infinity. La narrazione segue la storia tra Haziran e Poyraz, protagonista della fiction. La trasmissione non si limita al weekend, ma copre l’intera settimana, offrendo nuove puntate per tutta l’estate. La serie è già disponibile integralmente sulla piattaforma di streaming.

Non basta soltanto il weekend per raccontare la romantica storia d’amore tra Haziran e Poyraz. Da domani, Be My Sunshine, la nuova dizi di Canale 5 già interamente disponibile su Mediaset Infinity, andrà infatti in onda sette giorni su sette e terrà compagnia ai telespettatori per tutta l’estate. Oltre agli appuntamenti del sabato e della domenica alle 14.15 circa, Ada Masali – il titolo originale della produzione – sarà in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa, al posto di Far Away, che slitta di un’ora e ‘rinuncia’ così al doppio appuntamento quotidiano. Niente cambia invece per Beautiful e Forbidden Fruit, in onda con un singolo episodio, e Tutto per la mia Famiglia, prevista con doppio episodio in onda fino all’inizio di The Wall con Max Giusti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Be My Sunshine su Canale 5 sette giorni su sette

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capisco vogliano farci sintonizzare su canale 5 mentre aspettiamo far away nella speranza di far salire be my sunshine ma così otterranno l’effetto opposto facendo floppare tutto complimenti #faraway x.com

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