basta censure sulla nostra inchiesta

E così adesso il nuovo gioco politico e mediatico (sottile, subliminale, fatto di sottintesi sapienti, di piccole allusioni, oltre che ovviamente di grossolane censure) è quello di farci credere che sia tutto normale: normali perfino 900 milioni di euro «spariti», di «extra margine», di «maxi profitto» sulle mascherine. Dove siano finiti non sapremmo dirlo né tocca a noi scoprirlo: forse un mix diabolico. Spreco selvaggio del denaro dei cittadini? Arricchimento di mediatori spregiudicati? Finanziamento irregolare della politica? Accumulo di risorse rimaste magari - per la sicurezza di trafficoni e trafficanti - all'interno del sistema finanziario cinese? Mi pare possibile una combinazione di queste ipotesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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