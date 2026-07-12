basket serie a2 sella con pazienza sul mercato usa woodson obiettivo ambizioso

La Sella Cento sta cercando un giocatore negli Stati Uniti, con il coach e il direttore sportivo che confermano l’obiettivo. La squadra ha già firmato otto dei suoi componenti e continua a lavorare sul mercato per completare il roster. Tra i nomi in corsa c’è anche Woodson, definito un obiettivo ambizioso. La trattativa si concentra su un possibile ingaggio di un atleta statunitense, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui nomi ufficiali.

Lo hanno ribadito anche nei giorni scorsi, coach Bonacina e il ds della Sella Cento Fanchini. Con otto decimi della squadra già ingaggiati e ufficializzati e il terzo lungo in dirittura d’arrivo o quasi (la scelta ad oggi pare ristretta ad una corsa a due tra Kadjividi, a Mestre nell’ultimo campionato, e Molinaro, che era in B a Chiusi), resta il nodo della guardia americana da sciogliere per la Benedetto XIV. Un nodo per il quale serviranno tempo e pazienza, perchè chi ad oggi può sembrare economicamente irraggiungibile, potrebbe diventare più alla portata tra una decina di giorni, man mano che le squadre di alto livello si completano. E... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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