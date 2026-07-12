Basket B Interregionale Due volti nuovi per l’Attila

Da sport.quotidiano.net 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Attila Junior Basket di Porto Recanati ha annunciato l’ingaggio di due nuovi giocatori, Patrick Gatti e Umberto Maria Manzo. Gatti ricopre il ruolo di ala piccola mentre Manzo è un playmaker. Entrambi si sono uniti al roster in vista del prossimo campionato di serie B Interregionale. Non sono stati comunicati dettagli sui contratti o sulla durata degli accordi.

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Altri due rinforzi in casa dell’ Attila Junior Basket di Porto Recanati: sono l’ala piccola Patrick Gatti e il playmaker Umberto Maria Manzo i tasselli che vanno ad arricchire il roster che disputerà il prossimo campionato di serie B Interregionale. Ad annunciare i nuovi innesti è stata la società portorecanatese. Classe 2001, Gatti è alto 198 centimetri per 85 chili ed è cresciuto nelle giovanili del Cantù. Nel 2017 ha fatto parte della nazionale italiana under 16 che ha disputato l’Europeo di categoria. Ha anche giocato con il Fabriano in A2, poi a Jesi e a Capo d’Orlando. Manzo invece, classe 2008, è alto 175 centimetri per 75 chili e gareggerà sia con l’Attila Junior Basket in serie B Interregionale che con l’Under 19 Eccellenza del Cab Stamura di Ancona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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