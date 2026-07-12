Venerdì alle Bahamas, un piccolo aereo è precipitato causando la morte di dieci persone. In seguito all’incidente, le autorità hanno sospeso temporaneamente i voli della compagnia aerea coinvolta. Le immagini dello schianto mostrano i resti dell’aereo nel luogo dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dell’incidente o sull’identità delle vittime. La sospensione dei voli rimane in vigore fino a ulteriori verifiche.

Un aereo di piccole dimensioni è precipitato venerdì alle Bahamas, causando la morte di 10 persone e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air. L’incidente mortale è avvenuto a North Andros, località situata nelle acque appena a ovest di Nassau, la capitale dell’arcipelago. L’Autorità per le indagini sugli incidenti aerei delle Bahamas ha dichiarato in un comunicato che il velivolo era decollato dall’aeroporto internazionale Lynden Pindling di Nassau ed era diretto a San Andros al momento dello schianto. L’aereo è stato identificato come un Cessna 402 immatricolato alle Bahamas. Un video ottenuto dall’agenzia AP mostrava agenti di polizia in tute protettive bianche mentre, nella giornata di sabato, ispezionavano i rottami dopo l’incidente e scattavano fotografie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bahamas, precipita piccolo aereo: 10 morti. Le immagini dal luogo dello schianto

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Bahamas Plane Crash BREAKING: 10 Onboard Killed as Plane Downed In North Andros in Tragic Disaster

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