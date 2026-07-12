Aziende-Grower L’innovazione passa dalla rete

Notizia in breve

Due aziende del settore agricolo sono state coinvolte in un incidente sul lavoro in un campo coltivato. Un lavoratore è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche. Nessuna comunicazione ufficiale sulle cause dell’incidente o sulle condizioni del ferito. La zona è stata messa sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti.