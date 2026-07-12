Aziende-Grower L’innovazione passa dalla rete

Da ilgiorno.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due aziende del settore agricolo sono state coinvolte in un incidente sul lavoro in un campo coltivato. Un lavoratore è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche. Nessuna comunicazione ufficiale sulle cause dell’incidente o sulle condizioni del ferito. La zona è stata messa sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti.

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L’ innovazione passa dalla capacità delle imprese di creare connessioni e fare rete. È il messaggio lanciato alla LIuc di Castellanza, dove i Giovani Imprenditori di Confindustria hanno presentato “ Grower – Innovation Network”, il progetto nazionale sviluppato insieme a Intesa Sanpaolo per mettere in contatto le aziende del sistema Confindustria con scale up innovative e favorire la nascita di nuove collaborazioni tecnologiche. Ad aprire l’incontro è stato il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, Stefano Rossi, che ha definito Grower "un’opportunità concreta per accelerare i percorsi di innovazione e crescita delle imprese lombarde". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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