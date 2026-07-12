Aversa non è d' accordo con la diagnosi al Pronto soccorso Aggredisce medico infermiera e guardia giurata in ospedale

Un uomo ha aggredito medico, infermiera e guardia giurata nel Pronto soccorso di un ospedale a Aversa. La lite è iniziata dopo che l’uomo ha contestato la diagnosi ricevuta. I Carabinieri sono intervenuti per fermare l’uomo, che ha colpito con calci e pugni il personale e l’addetto alla sicurezza. Nessuno dei feriti ha riportato conseguenze gravi. L’uomo è stato subito sottoposto a fermo.

Momenti di forte tensione nella mattinata di oggi presso il Pronto soccorso dell'ospedale "G. Moscati" di Aversa, dove i Carabinieri della Stazione di Lusciano sono intervenuti a seguito dell'aggressione ai danni di personale sanitario e di un addetto alla sicurezza. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, un uomo di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe dato in escandescenze dopo aver manifestato il proprio dissenso nei confronti della valutazione effettuata dal medico di turno. Il giovane riteneva di essere affetto da una ferita da taglio che, all'esito degli accertamenti clinici, non sarebbe stata riscontrata. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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