Un 21enne è stato arrestato questa mattina nel Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati di Aversa dopo aver aggredito un medico, un'infermiera e una guardia giurata. I carabinieri della stazione di Lusciano sono intervenuti per fermare l'uomo, che aveva iniziato a scagliarsi contro il personale e un addetto alla sicurezza. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi. La situazione si è risolta con l'arresto del giovane.

Momenti di forte tensione nella mattinata di oggi, domenica 12 luglio, nel Pronto Soccorso dell'ospedale "Moscati" di Aversa, dove i carabinieri della Stazione di Lusciano sono dovuti intervenire a seguito dell'aggressione ai danni di personale sanitario e di un addetto alla sicurezza. Alla fine un giovane di 21 anni è stato arrestato. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, di 21 anni e già noto alle forze dell'ordine, avrebbe dato in escandescenze dopo aver manifestato il proprio dissenso nei confronti della valutazione sul suo stato di salute effettuata dal medico di turno. Il giovane riteneva di essere stato ferito con un'arma da taglio, ferita che, all'esito degli accertamenti clinici, non sarebbe stata riscontrata. 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it

© Caserta.corriere.it - Aversa, aggredisce medico, infermiera e guardia giurata dell'ospedale Moscati: arrestato un 21enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AGGREDISCE MEDICO, INFERMIERE E GUARDIA GIURATA

Notizie e thread social correlati

Aversa, contesta la diagnosi e aggredisce medico, infermiera e guardia giurata: arrestato 21enneUn 21enne è stato arrestato dopo aver aggredito un medico, un'infermiera e una guardia giurata al pronto soccorso di un ospedale.

Temi più discussi: Aggredisce medico, infermiera e guardia giurata al pronto soccorso: arrestato; Aggredisce medico, infermiera e guardia giurata al pronto soccorso: arrestato; Tensione all'ospedale di Aversa, ventunenne aggredisce medico, infermiera e guardia giurata; Aversa, aggredisce medico, infermiera e guardia giurata al Pronto Soccorso: arrestato un 21enne.

#Aversa- Aggredisce medico, infermiera e guardia giurata al Pronto Soccorso: arrestato 21enne #Cronaca #ProntoSoccorso #Aggressione #Medici #Arresto #NanoTV x.com

Aggredisce medico, infermiera e guardia giurata al pronto soccorso: arrestatoMomenti di forte tensione si sono registrati al pronto soccorso dell'ospedale G. Moscati di Aversa, dove i carabinieri della stazione di Lusciano sono intervenuti a seguito dell'aggressione ai danni ... ansa.it

Aversa, aggredisce medico, infermiera e guardia giurata in ospedale: arrestatoAggredisce medico, infermiera e guardia giurata in ospedale: arrestato. Momenti di forte tensione nella mattinata di oggi presso il Pronto ... msn.com