Autovelox cambia tutto | 1 su 5 sarà spento
Entrato in vigore un nuovo decreto ministeriale che sospende l’uso di un autovelox su cinque nel paese. Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su circa 4.000 dispositivi attivi, circa 800 saranno spenti. La misura riguarda dispositivi di rilevamento della velocità che non rispettano le nuove norme di funzionamento o di installazione stabilite dal decreto. La sospensione è temporanea e si applica fino a quando i dispositivi non verranno adeguati alle nuove disposizioni.
Entra in vigore il nuovo decreto ministeriale sugli autovelox che blocca l'attività di un dispositivo di rilevamento su cinque in Italia. Secondo la nota ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui circa 4.000 apparecchi censiti sul territorio nazionale, solo 3.150 resteranno attivi in quanto considerati omologati d'ufficio attraverso la conformità ai 25 prototipi approvati dal testo. Per i restanti 850 dispositivi scatta l'obbligo di spegnimento immediato.Alcuni spenti, altri noCon le nuove regole, ogni strumento individuale dovrà corrispondere esattamente al prototipo registrato, possedere una taratura valida da rinnovare con cadenza annuale ed essere inserito nel portale telematico del ministero. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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