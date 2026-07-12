Autovelox cambia tutto | 1 su 5 sarà spento

Notizia in breve

Entrato in vigore un nuovo decreto ministeriale che sospende l’uso di un autovelox su cinque nel paese. Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su circa 4.000 dispositivi attivi, circa 800 saranno spenti. La misura riguarda dispositivi di rilevamento della velocità che non rispettano le nuove norme di funzionamento o di installazione stabilite dal decreto. La sospensione è temporanea e si applica fino a quando i dispositivi non verranno adeguati alle nuove disposizioni.