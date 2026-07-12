Un’auto è andata a fuoco all’uscita di Lucca Ovest sulla A11. Il tratto autostradale è stato chiuso e poi riaperto successivamente, con traffico diretto verso Firenze. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una dal distaccamento di Viareggio e l’altra dalla sede centrale del Comando di Lucca. Non risultano persone coinvolte nell’incendio.

Sul posto sono intervenute una squadra del distaccamento di Viareggio e una dalla sede centrale del Comando di Lucca. Non risultano persone coinvolte nell’evento. Durante le operazioni di spegnimento l’autostrada è stata temporaneamente chiusa in direzione Firenze. La circolazione è stata successivamente riaperta su una corsia in attesa della rimozione del veicolo. Intervento concluso. Presenti sul posto anche la Polizia Stradale e il personale di Autostrade Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Autostrada A11: auto in fiamme all’uscita di Lucca ovest. Tratto chiuso e riaperto per Firenze

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