Auto finisce in mare a Trieste il gesto eroico dei militari dell’Accademia Militare | cosa è successo

Nella tarda mattinata a Trieste, un’auto è finita nel mare del molo di Piazza Unità d’Italia. Un uomo era a bordo dell’auto quando questa è scivolata in acqua. Il personale dell’Accademia Militare, presente in città per una visita, ha intervenuto prontamente, riuscendo a mettere in salvo il conducente. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno aiutato a rimuovere l’auto dall’acqua.

Momenti di grande tensione nella tarda mattinata a Trieste, dove un’auto con un uomo a bordo è finita nelle acque del molo in Piazza Unità d’Italia. A evitare il peggio è stato il tempestivo intervento del personale dell’ Accademia Militare, che si trovava in città per una visita istituzionale. L’episodio è avvenuto intorno alle 12:15, mentre gli allievi dell’Accademia Militare stavano scendendo dagli autobus per iniziare la visita del capoluogo giuliano. Accortisi che un’automobile era appena precipitata in mare, alcuni militari non hanno esitato a intervenire. Il personale dell’Accademia si è tuffato in acqua, riuscendo a raggiungere il veicolo e a estrarre l’uomo dall’abitacolo prima che la situazione potesse aggravarsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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