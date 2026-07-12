Nei primi cinque mesi del 2026, la produzione di auto elettriche in Cina è diminuita del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel frattempo, in altri paesi asiatici, la crescita ha superato il 15%. La casa automobilistica cinese BYD ha mantenuto la prima posizione tra i produttori mondiali, con una quota di mercato del 20%. La produzione di batterie in Asia è aumentata del 12%, mentre in Cina si registra una flessione del 5%.

Nei primi cinque mesi del 2026 la mappa dell’ auto elettrica globale ha iniziato a cambiare in modo evidente. Il nuovo Global EV and Battery Monthly Tracker della società di ricerche coreana Sne Research racconta un mercato che cresce ancora – 7,754 milioni di veicoli consegnati, +3,5% anno su anno – ma con un baricentro che si sposta lentamente fuori dalla Cina, mentre si rafforzano Europa, Asia senza Cina e una costellazione di nuovi mercati emergenti. Per la prima volta dopo anni di espansione a doppia cifra, la crescita dell’elettrico resta confinata alla “single digit growth”: la domanda globale aumenta, ma è frenata dal rallentamento dei due grandi motori degli anni passati, Cina e Nord America. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Auto elettrica, la Cina rallenta, l’Asia decolla (ma BYD resta prima)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Leapmotor B05: lelettrica cinese che va DRITTA AL PUNTO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Da Roma a Hong Kong in auto elettrica: la folle impresa di BYD

Byd Yangwang U9 Xtreme, l'auto elettrica dei record, costa quasi mille dollari per cavalloUn'auto elettrica prodotta dall'azienda cinese ha stabilito un record di potenza, raggiungendo circa 3.

Temi più discussi: L’auto elettrica cinese con 1.000 km di autonomia (e batterie semisolide); Auto elettrica, la Cina rallenta, l’Asia decolla (ma BYD resta prima); Auto elettriche, la Cina rallenta e l’Europa accelera: come cambia la geografia della crescita globale; In Cina calano le morti per inquinamento: è merito dell’elettrico.

È la Cina (e non l’auto elettrica) ad affossare le vendite di @VWGroup: -6% nel semestre, -8% negli utlimi 3 mesi. E ora si corre ai ripari: fabbriche da chiudere, varianti dei modelli ridotte del 50%. L’analisi di @MauroTedeschini ? vaielettrico.it/la-cina-affoss x.com

Auto elettrica, la Cina rallenta, l’Asia decolla (ma BYD resta prima)Nei primi cinque mesi del 2026 le consegne mondiali di veicoli elettrici crescono solo del 3,5%, ma la mappa del mercato cambia in profondità: la quota cinese scende sotto il 54%, Europa e Asia senza ... panorama.it

Auto elettriche, la Cina rallenta e l’Europa accelera: come cambia la geografia della crescita globaleNei primi cinque mesi del 2026 le vendite globali di Bev e Phev salgono del 3,5%. La Cina è in calo di oltre il 10% mentre l’Europa sale del 27,5%. Byd perde quota mentre Volkswagen e Tesla crescono ... milanofinanza.it

Auto elettrica nel 2028 reddit