Atp Umago italiani protagonisti | i favoriti per la vittoria

Al torneo ATP 250 di Umago, i giocatori italiani sono tra i favoriti. Cobolli, Arnaldi, e Davidovich Fokina sono tra i principali candidati alla vittoria. Etcheverry completa il gruppo dei favoriti. La competizione si svolge sui campi di cemento, con match che si prevedono molto equilibrati. La fase finale è prevista per la prossima settimana.

Da Cobolli a Davidovich Fokina, passando per Etcheverry e Arnaldi: ecco chi sono i principali favoriti per la vittoria dell’Atp 250 di Umago. L’Atp 250 di Umago, al pari dello scenografico torneo di Gstaad, che si gioca nello splendido scenario delle Alpi Svizzera, presenta un tabellone particolarmente interessante, nel quale spiccano diversi specialisti del rosso e, soprattutto, una nutrita pattuglia italiana pronta a recitare un ruolo da protagonista. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Secondo i bookmaker, il nome su cui puntare è quello di Flavio Cobolli. Reduce da una finale al Roland Garros, da un ottimo Wimbledon e, più in generale, da una... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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