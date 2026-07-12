atalanta nodo ederson sirene per de ketelaere

L'Atalanta sta riconsiderando le sue strategie di mercato a causa del ritorno di José Ederson, che aveva raggiunto un accordo con il Manchester United per 45 milioni di euro. La trattativa con il club inglese si è conclusa senza successo, e ora l’Atalanta deve valutare altre opzioni. Nel frattempo, ci sono segnali di interesse per il calciatore belga, che potrebbe essere un possibile obiettivo di mercato.

Il ritorno in nerazzurro di José Ederson, dopo la fumata nera nell’accordo ormai definito con il Manchester United per 45 milioni, scombussola i piani di mercato dell’ Atalanta. La decisione dei Red Devils di non concludere l’acquisto del 27enne centrocampista brasiliano, dopo la seconda parte delle visite mediche, restituisce il mediano ex Fortaleza all’organico nerazzurro. Almeno temporaneamente. La cessione di Ederson era stata decisa da mesi per assecondare la richiesta del giocatore ed evitare l’avvicinarsi della scadenza contrattuale (giugno 2027). Ora il brasiliano, sfumato lo United e sfumata l’alternativa dell’Atletico Madrid - che ha chiuso per il danese Hjulmand - può restare almeno per un’altra stagione, accettando di estendere il contratto fino al 2028 o al 2029, con adeguamento dell’ingaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Why The Ederson Experiment Will Break The Premier League

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Atalanta, nodo Ederson. Sirene per De KetelaereIl brasiliano è in scadenza, ipotesi rinnovo dopo la fumata nera con lo United. I tre gol firmati da CDK al Mondiale riaccendono l’interesse della Premier . sport.quotidiano.net