Assunzione docenti come si compila domanda Fase 2 Scelta della sede GUIDA Ministero aggiornata 2026

Immissioni in ruolo docenti a.s. 202627: una volta attribuita la provincia, il candidato potrà scegliere l'ordine di preferenza delle scuole. Chi è stato individuato nella fase 1 concluderà la fase 2 con l'attribuzione di una scuola (non c'è il rischio di rimanere senza) ma l'Amministrazione consente comunque di scegliere la sede ritenuta più conveniente per le proprie esigenze, nei limiti delle disponibilità e secondo l'ordine di scelta da seguire. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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IMMISSIONI IN RUOLO 2026/27: AVVIATA LA FASE 1! SCELTA PROVINCIA E TUTORIAL COMPLETO DELLISTANZA

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