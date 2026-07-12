Assorbenti gratis a scuola in Campania Davide D'Errico racconta cosa è successo dopo la mozione in Consiglio Regionale

Notizia in breve

Dopo l’approvazione di una mozione in Consiglio Regionale, sono stati distribuiti assorbenti gratuiti nelle scuole della Campania. Un consigliere regionale, promotore del provvedimento, ha riferito a Fanpage che la misura ha ricevuto riscontri positivi e si sta estendendo su tutto il territorio regionale. La distribuzione mira a garantire l’accesso ai prodotti igienici nelle scuole pubbliche, senza specificare il numero di scuole coinvolte o le modalità di distribuzione.