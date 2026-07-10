In Campania è stata proposta la distribuzione gratuita di assorbenti nelle scuole. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune persone che hanno espresso critiche e altre che hanno sostenuto la misura. La discussione si concentra sul fatto che ogni volta si verifica una forte reazione di opposizione quando si cerca di introdurre iniziative considerate utili o di civiltà.

di Laura Ruzzante C’è una costante nel dibattito pubblico italiano: ogni volta che si prova a colmare una lacuna di civiltà, si alza subito il polverone. Stavolta tocca alla Campania, dove il Consiglio regionale ha avuto l’ardire di proporre distributori gratuiti di assorbenti nelle scuole. Apriti cielo. L’iniziativa del consigliere D’Errico, un atto che in un Paese normale sarebbe archiviato come pura amministrazione del buonsenso, ha scatenato la solita, stantia reazione da social media, dove la “parità” viene brandita non per garantire diritti, ma per livellare tutto verso il basso, in una melma di qualunquismo. Il punto non è la scatola di cotone in sé. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Assorbenti gratis a scuola, la proposta della Campania scatena la solita melma di qualunquismo

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Assorbenti gratis nelle scuole in Campania

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