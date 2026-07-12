Ascolti tv 11 luglio 2026 | Notti Mondiali 17.8% Ciao Darwin 12.5% Affari Tuoi 26% La Ruota della Fortuna 24% | Dati Auditel

Da superguidatv.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 11 luglio 2026, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 in prima serata ha visto “Notti Mondiali” ottenere il 17,8% di share, mentre “Ciao Darwin” ha raggiunto il 12,5%. Su altri canali, “Affari Tuoi” ha totalizzato il 26%, e “La Ruota della Fortuna” il 24%. I dati sono stati rilevati dall'Auditel e includono anche le principali emittenti del digitale terrestre.

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Ascolti tv   sabato 11 luglio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Notti Mondiali ” contro “ Ciao Darwin “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 11 luglio  2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv, ieri sera: Notti Mondiali vs Ciao Darwin Auditel ieri sera, 11 luglio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto? Rai 1: Notti Mondiali, il programma condotto da Alessandro Antinelli e dedicato ai Mondiali di Calcio 2026 ha registrato 2. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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