Ascolti tv 11 luglio 2026 | Notti Mondiali 17.8% Ciao Darwin 12.5% Affari Tuoi 26% La Ruota della Fortuna 24% | Dati Auditel

Sabato 11 luglio 2026, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 in prima serata ha visto “Notti Mondiali” ottenere il 17,8% di share, mentre “Ciao Darwin” ha raggiunto il 12,5%. Su altri canali, “Affari Tuoi” ha totalizzato il 26%, e “La Ruota della Fortuna” il 24%. I dati sono stati rilevati dall'Auditel e includono anche le principali emittenti del digitale terrestre.

Ascolti tv sabato 11 luglio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Notti Mondiali ” contro “ Ciao Darwin “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 11 luglio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Notti Mondiali vs Ciao Darwin Auditel ieri sera, 11 luglio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto? Rai 1: Notti Mondiali, il programma condotto da Alessandro Antinelli e dedicato ai Mondiali di Calcio 2026 ha registrato 2. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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