Arruolabili a cottimo La caccia ai renitenti ora agita l’Ucraina

In Ucraina, la mobilitazione militare a cottimo ha portato a una serie di proteste contro la leva obbligatoria. La rivolta a Leopoli si aggiunge a manifestazioni simili in altre città, dove si registrano resistenze e rifiuti di arruolarsi. Le proteste sono motivate da disuguaglianze sociali e dalla volontà di evitare il servizio militare. La situazione ha suscitato tensioni tra le autorità e gruppi di cittadini che contestano il sistema di arruolamento.

Renitenza alla leva La rivolta di Leopoli non è un caso isolato. Forti disuguaglianze sociali alla base delle ragioni di chi non vuole combattere Renitenza alla leva La rivolta di Leopoli non è un caso isolato. Forti disuguaglianze sociali alla base delle ragioni di chi non vuole combattere Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. «Attenzione, nebbia» dice l’applicazione del gps emettendo un suono d’allarme. Sono le 6 del pomeriggio e l’aria è limpida seppure fresca. Svoltato l’angolo c’è un posto di blocco improvvisato, la strada è chiusa da transenne e birilli e il traffico è convogliato tra due file di militari e poliziotti con le armi ben in vista. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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