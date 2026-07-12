Lo Spezia ha annunciato l’ingaggio di Marco Turati come nuovo allenatore. La presentazione si è svolta ieri in conferenza stampa nel centro sportivo. Il direttore sportivo ha spiegato di aver scelto Turati perché conosce bene l’ambiente e ha pensato subito a lui. La squadra arriverà con nove giocatori, e resta aperta la questione relativa alla rosa. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei nuovi acquisti o sulle modifiche al roster.

"Cercavamo un allenatore che conoscesse l’ambiente e dal primo giorno ho pensato a lui". Guido Angelozzi presenta così Marco Turati, nuovo tecnico dello Spezia, nel corso della conferenza andata in scena ieri nella sala stampa del Picco. Il direttore sportivo non nasconde la soddisfazione per aver riportato in maglia bianca uno dei protagonisti della promozione in Serie A del 2020. "Ci siamo visti qualche settimana fa e oggi siamo qui a presentare un allenatore che torna a casa. C’è stato un momento di difficoltà, ma siamo riusciti a portarlo. È giovane, ma ha già tanta esperienza e sarà un valore aggiunto". A prendere parola anche il vicepresidente Andrea Corradino, che ha portato il saluto del presidente Charlie Stillitano e del presidente Thomas Roberts. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Arriveranno nove giocatori". Da risolvere la questione rosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

They Mocked a Useless Girl, Never Knowing She Was the Legendary Card Master Who Ruled Every Casino

Notizie e thread social correlati

Coltelli e pistole a scuola, “i metal detector non affrontano la questione vera”. Crepet: “È il tentativo di risolvere il problema qui e ora per avere consenso”Recentemente, sono stati annunciati l’introduzione di metal detector nelle scuole italiane a seguito di episodi di violenza, tra cui un episodio in...

Il nuovo Bologna disegnato da Tedesco. Una rosa corta con venti giocatori: l'analisi dei reparti, chi parte e chi restaIl nuovo allenatore del Bologna ha presentato una rosa composta da 20 giocatori, con una rosa più corta rispetto al passato.

Temi più discussi: Arriveranno nove giocatori. Da risolvere la questione rosa; Angelozzi: Entro lunedì nove acquisti. Non mi faccio ricattare da nessuno, se qualcuno vuole restare lo fa alle nostre condizioni; Angelozzi presenta Turati: Torna a casa; Angelozzi: Entro lunedì arriveranno giocatori di categoria.

Arriveranno nove giocatori. Da risolvere la questione rosaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Promozione, porte girevoli all'Uta: salutano nove giocatoriSono nove i giocatori che con l'inizio della nuova stagione 2026-2027 lasciano l'Uta. La squadra di Madau del prossimo anno avrà diversi cambiamenti, anche per cercare di creare una squadra più ad imm ... unionesarda.it