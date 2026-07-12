arriva a pontremoli il servizio taxi move

Da oggi, a Pontremoli, è disponibile il servizio di prenotazione taxi attraverso l’app nazionale “Taxi Move”. L’app consente di chiamare un taxi direttamente dal telefono, senza dover fare telefonate o attendere al telefono. La piattaforma permette di prenotare in modo rapido e semplice, integrandosi con la rete di tassisti italiani. La nuova opzione mira a facilitare le richieste di trasporto per gli utenti della zona.

Chiamare un taxi in Lunigiana diventa più semplice. Da oggi anche Pontremoli entra nella rete di “Taxi Move“, l’app nazionale dei tassisti italiani che permette di prenotare un taxi direttamente dallo smartphone, con pochi tocchi e senza necessità di telefonate o attese infinite. L’arrivo del servizio in città segna un passo avanti importante per la mobilità dell’intero territorio. Non si tratta infatti di un’app pensata solo per Pontremoli: grazie alla piattaforma sarà infatti possibile richiedere un taxi anche da e verso Zeri, Mulazzo, Filattiera, Villafranca in Lunigiana, Bagnone, Licciana Nardi, oltre che Berceto e Corniglio, ampliando di fatto le possibilità di spostamento in un’area vasta e dove spesso gli spostamenti sono complessi con i mezzi pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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