Arrigoni quando la reclame era inglese

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un secolo fa, il termine utilizzato per indicare il marketing era ‘reclame’. Tra le etichette di pesce in scatola, si trova quella di un marchio che riporta “Salted Sardels (sardine sotto sale) Of The Adriatic”, evidenziando l’origine e il tipo di prodotto.

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Quando il marketing si chiamava ‘reclame’, un secolo fa. Date un occhiata alle piacevoli etichette di pesce in scatola: ‘Arrigoni Brand Salted Sardels (sardine sotto sale) Of The Adriatic). Oppure ‘Salted Anchovies’ ( i nostri sardoncini). In inglese perché destinati all’esportazione. Prodotti a Trieste dalla già famosa Arrigoni, industria conserviera. Azienda che di lì a poco scenderà a Cesena (1929) per ampliare la gamma delle sue produzioni (marmellate, minestroni, eccetera) e fare del cesenate uno dei suoi stabilimenti di punta in campo nazionale (l’Arrigoni ne ha aveva altri cinque). Un’azienda che farà compagnia a Cesena per oltre mezzo secolo, divenendo la fabbrica d’eccellenza della nostra città di ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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