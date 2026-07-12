Armonie in Città | a Udine dal 17 luglio al 15 settembre 12 appuntamenti musicali

Dal 17 luglio al 15 settembre, a Udine si svolgeranno 12 concerti in vari luoghi della città. Gli eventi sono programmati ogni settimana e coinvolgono diversi generi musicali. La rassegna si svolge prevalentemente in spazi aperti e storici della città. L'ingresso è gratuito. La manifestazione mira a valorizzare gli ambienti urbani attraverso la musica dal vivo. Nessuna modifica alle modalità di accesso o alle misure di sicurezza sono state annunciate.

Udine si prepara nuovamente ad accogliere la musica nei suoi luoghi più suggestivi. Dal 17 luglio al 15 settembre torna Armonie in Città, la rassegna promossa dalla Fondazione Luigi Bon nell’ambito di Udine Estate, con il sostegno di Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia, Ministero della Cultura, Fondazione Friuli e Civibank, che anche quest’anno porterà undici appuntamenti tra chiese, corti storiche, piazze e teatri del capoluogo friulano, trasformando il patrimonio architettonico cittadino in un palcoscenico diffuso aperto a linguaggi, culture e generazioni diverse. L’edizione 2026 propone un percorso musicale che attraversa epoche e confini, mettendo in dialogo la grande tradizione classica con il jazz, la world music, la narrazione, il repertorio cameristico e il teatro musicale. 🔗 Leggi su Udine20.it

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