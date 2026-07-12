Arisa giochi d’acqua in lingerie come una modella sotto il sole di Predappio
Arisa ha condiviso sui social media alcune foto di sé mentre si trovava all’aperto, sotto il sole di Predappio. Indossava lingerie e si trovava in un ambiente naturale, immersa in giochi d’acqua. Le immagini sono state pubblicate come una pausa tra gli impegni pubblici e mostrano il suo tempo libero in modo spontaneo e naturale.
Dopo il grande affetto ricevuto sul palco, Arisa si è concessa una pausa immersa nella natura e l’ha raccontata ai suoi follower con una serie di immagini dal forte impatto estetico. La cantante ha pubblicato sui social un servizio fotografico realizzato tra il verde e il sole estivo di Predappio, dove ha posato in lingerie color avorio, tra giochi d’acqua, rocce e vegetazione mediterranea. A fare da cornice agli scatti c’è anche un lungo messaggio rivolto ai fan, scritto all’indomani del concerto di Cervia: “Ringrazio tutti voi per essere venuti. Tutto l’amore che mi date spero di riuscire a restituirvelo sempre con altrettanto amore e impegno e che dopo ogni avventura insieme vi sentiate meglio, anzi “da Dio”. 🔗 Leggi su Dilei.it
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