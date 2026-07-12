Arisa ha condiviso sui social media alcune foto di sé mentre si trovava all’aperto, sotto il sole di Predappio. Indossava lingerie e si trovava in un ambiente naturale, immersa in giochi d’acqua. Le immagini sono state pubblicate come una pausa tra gli impegni pubblici e mostrano il suo tempo libero in modo spontaneo e naturale.

Dopo il grande affetto ricevuto sul palco, Arisa si è concessa una pausa immersa nella natura e l’ha raccontata ai suoi follower con una serie di immagini dal forte impatto estetico. La cantante ha pubblicato sui social un servizio fotografico realizzato tra il verde e il sole estivo di Predappio, dove ha posato in lingerie color avorio, tra giochi d’acqua, rocce e vegetazione mediterranea. A fare da cornice agli scatti c’è anche un lungo messaggio rivolto ai fan, scritto all’indomani del concerto di Cervia: “Ringrazio tutti voi per essere venuti. Tutto l’amore che mi date spero di riuscire a restituirvelo sempre con altrettanto amore e impegno e che dopo ogni avventura insieme vi sentiate meglio, anzi “da Dio”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Arisa, giochi d’acqua in lingerie come una modella sotto il sole di Predappio

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