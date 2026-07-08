Arisa ha deciso di presentarsi sul palco senza trucco evidente e senza indossare abiti elaborati, in lingerie. La cantante ha scelto un look naturale e senza protezioni, eliminando ogni elemento che potesse nascondere la sua immagine. Questa scelta ha attirato l’attenzione e suscitato reazioni, trasformandosi in una dimostrazione di libertà personale. La sua apparizione ha fatto discutere, mettendo in discussione i canoni estetici tradizionali nel mondo dello spettacolo.

Arisa è salita sul palco senza cercare protezioni: niente trucco evidente, niente costruzioni rassicuranti, niente look pensato per addolcire lo sguardo di chi osserva. Ha scelto la lingerie, gli stivali alti, i capelli sciolti, il viso nudo. Un’immagine forte, certo, ma non nel senso più banale del termine. Non c’è provocazione gratuita, non c’è il solito gioco del “guardatemi” confezionato per alimentare commenti e titoli facili. C’è piuttosto una donna che decide di mostrarsi come vuole, nel momento in cui tutti sembrano sentirsi autorizzati a dire qualcosa sul suo corpo. Il corpo di Arisa e le critiche subite. Il dimagrimento di Arisa è stato raccontato, commentato, analizzato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Arisa struccata e in lingerie sul palco zittisce le critiche: lezione di libertà

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