Argentina-Svizzera | commenti testuali in tempo reale sulla Coppa del Mondo 2026 aggiornamenti gol e statistiche
Stasera, a Kansas City, l'Argentina affronterà la Svizzera nella partita valida per i quarti di finale della Coppa del Mondo 2026. Lionel Messi scenderà in campo con la maglia argentina, con l’obiettivo di portare la squadra alle semifinali. La partita si svolge in tempo reale, con aggiornamenti su gol e statistiche che vengono condivisi tra i commenti testuali.
2026-07-12 06:18:00 Breaking news: Lionel Messi tenterà di guidare l’Argentina alle semifinali della Coppa del Mondo quando stasera affronterà la Svizzera a Kansas City. I campioni in carica hanno faticato nella fase a eliminazione diretta, richiedendo tempi supplementari per sconfiggere Capo Verde e poi inscenando una brillante rimonta nel finale per sconfiggere l’Egitto. La Svizzera ha svolto i propri affari in modo più tranquillo, vincendo 2-0 sull’Algeria seguita da una vittoria ai rigori sulla Colombia. La partita contro la Colombia è stata senza dubbio la peggiore del torneo finora a causa della mancanza di creatività e ambizione da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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L'Argentina si è qualificata per la semifinale dei Mondiali contro l'Inghilterra, grazie alle reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez nei tempi supplementari che hanno regalato ai campioni in carica una vittoria per 3-1 sulla Svizzera. Il tiro a giro di Alvarez e il ta facebook
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