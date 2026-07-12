2026-07-12 06:18:00 Breaking news: Lionel Messi tenterà di guidare l’Argentina alle semifinali della Coppa del Mondo quando stasera affronterà la Svizzera a Kansas City. I campioni in carica hanno faticato nella fase a eliminazione diretta, richiedendo tempi supplementari per sconfiggere Capo Verde e poi inscenando una brillante rimonta nel finale per sconfiggere l’Egitto. La Svizzera ha svolto i propri affari in modo più tranquillo, vincendo 2-0 sull’Algeria seguita da una vittoria ai rigori sulla Colombia. La partita contro la Colombia è stata senza dubbio la peggiore del torneo finora a causa della mancanza di creatività e ambizione da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Argentina-Svizzera: commenti testuali in tempo reale sulla Coppa del Mondo 2026, aggiornamenti, gol e statistiche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Argentina-Egitto: commenti testuali in tempo reale sulla Coppa del Mondo 2026, aggiornamenti, gol e statisticheDurante la partita tra Argentina ed Egitto, sono stati condivisi commenti in tempo reale con aggiornamenti su gol e statistiche.

Leggi anche: Colombia-Ghana: commenti testuali, aggiornamenti, gol e statistiche della Coppa del Mondo 2026

Temi più discussi: Le partite del 7 luglio ai Mondiali 2026: orari e dove vedere in tv (anche in chiaro) Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia; Mondiali, il tabellone e il calendario dei quarti di finale: ecco tutti gli abbinamenti; Le partite di oggi ai Mondiali 2026, orari e dove vedere Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Quarti di finale anche in chiaro; Mondiali, tifosi argentini fanno festa alla vigilia incontro Svizzera.

Argentina-Svizzera | UFFICIALI: gioca Julian! Altra foto AURA di Messi | OneFootballL'ultimo quarto di finale del Mondiale è Argentina-Svizzera al Kansas City Stadium: la vincente affronterà in semifinale l'Inghilterra (che ha battuto la Norvegia con un gol, forse, irregolare). I cam ... onefootball.com

Argentina-Svizzera | UFFICIALI: gioca Julian, Jashari in panchina | OneFootballL'ultimo quarto di finale del Mondiale è Argentina-Svizzera al Kansas City Stadium: la vincente affronterà in semifinale l'Inghilterra (che ha battuto la Norvegia con un gol, forse, irregolare). I cam ... onefootball.com