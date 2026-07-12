Anthony Hopkins debutta nella musica | l’attore ha annunciato la pubblicazione del suo primo album

Anthony Hopkins debutta nel mondo della musica: il due volte Premio Oscar dopo aver firmato con l’etichetta discografica Decca Classics, ha annunciato la pubblicazione del primo album Life Is A Dream uscirà il 21 agosto e conterrà musica orchestrale composta dal volto di Hannibal Lecter nell’arco di sei decenni. L’album è anticipato dal singolo Bracken Road pubblicato ill 10 luglio. Il brano si dice che sia ispirato ai ricordi della sua infanzia trascorsa a Margram, nel Galles del Sud, nei primi anni Quaranta. Hopkins ha firmato il brano nel 1963 mentre lavorava come attore al Liverpool Playhouse. La sua musica è eseguita dal direttore Gustavo Dudamel e dalla Philharmonia Orchestra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Anthony Hopkins debutta come compositore con l'album Life Is a Dream | Sky TG24 x.com

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