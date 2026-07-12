anthony hopkins debutta come compositore con life is a dream

Notizia in breve

Anthony Hopkins ha presentato il suo primo lavoro come compositore con “Life Is a Dream”. L’annuncio è arrivato a Milano, dove l’attore ha spiegato di aver sempre avuto una passione per la musica, anche prima di dedicarsi al cinema. La composizione include pezzi originali e sarà disponibile in vari formati. La sua carriera musicale si affianca a quella di attore, senza sostituirla. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sui collaboratori coinvolti.