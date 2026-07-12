Anthony Hopkins debutta come compositore con Life Is a Dream
Anthony Hopkins ha presentato il suo primo lavoro come compositore con “Life Is a Dream”. L’annuncio è arrivato a Milano, dove l’attore ha spiegato di aver sempre avuto una passione per la musica, anche prima di dedicarsi al cinema. La composizione include pezzi originali e sarà disponibile in vari formati. La sua carriera musicale si affianca a quella di attore, senza sostituirla. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sui collaboratori coinvolti.
MILANO – Per il grande pubblico è uno dei più straordinari attori della storia del cinema, ma per Sir Anthony Hopkins la musica è sempre stata il primo amore. A dimostrarlo è “Life Is a Dream“, il nuovo progetto discografico che segna il debutto del premio Oscar come compositore per Decca Classics, disponibile in digitale dal 21 agosto e dal 28 agosto in CD e doppio vinile. L’album raccoglie oltre sessant’anni di composizioni originali, eseguite dalla Philharmonia Orchestra sotto la direzione del maestro Gustavo Dudamel, affiancato dal pianista Sergio Tiempo, dal violoncellista Gregorio Nieto, dal Bach Choir e dai Boy Choristers della Cattedrale di Winchester. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Anthony Hopkins, 88, Announces Debut Album Life Is a Dream
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Anthony Hopkins debutta come compositore con l'album Life Is a Dream | Sky TG24 x.com
Anthony Hopkins apre un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. A 88 anni, il due volte premio Oscar debutta ufficialmente come compositore con Life Is a Dream, il suo primo album pubblicato da Decca Classics, in uscita il 21 agosto. Ad anticipare il facebook
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