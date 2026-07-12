La commissione congresso del Partito Democratico della provincia di Ascoli ha preso atto della presentazione dell’unica candidatura a segretario provinciale di Francesco Ameli, constatandone la piena regolarità. Un passaggio formale che, di fatto, apre la strada alla sua riconferma alla guida del partito nel Piceno, in vista del percorso congressuale che coinvolgerà i circoli territoriali e poi l’assemblea provinciale. Un esito atteso che si inserisce in una fase politica interna improntata alla continuità organizzativa e al rilancio dell’iniziativa politica sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Pd nelle comunità locali e costruire una nuova stagione di partecipazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ameli: "Uniti verso la nuova stagione del Pd"

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