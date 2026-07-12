L’ambasciatrice maltese presso le Nazioni Unite ha ricevuto minacce di morte. L’incidente è stato segnalato all’ONU, generando preoccupazione. Le autorità maltesi stanno indagando sul caso. Finora non sono stati resi noti dettagli sugli autori o sui motivi delle minacce. La situazione è stata definita come grave e inaccettabile dalle autorità coinvolte.

Minacce di morte all’ambasciatrice maltese: il caso all’ONU. La Valletta, Malta – Un episodio inquietante ha colpito l’ambasciatrice maltese presso le Nazioni Unite, Vanessa Frazier. Dopo un acceso scambio di opinioni con l’ambasciatore israeliano all’ONU, Danny Danon, Frazier ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte “serie e credibili”. Le tensioni diplomatiche sono cresciute in seguito a un confronto sui diritti umani e le violenze sessuali perpetrate dalle forze israeliane, questioni che hanno suscitato reazioni forti durante una riunione di giugno delle Nazioni Unite. Frazier ha confermato l’esistenza di un’indagine da parte della polizia di New York dopo aver riportato le minacce. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ambasciatrice maltese all’Onu denuncia minacce di morte, la situazione è allarmante e inaccettabile.

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