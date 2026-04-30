Dogaia nuova denuncia Targetti non fa sconti | Situazione allarmante

Nuova denuncia a Dogaia, con Targetti che definisce la situazione allarmante. L’associazione si è recata in visita al carcere di Maliseti, accompagnata dai Radicali italiani. La struttura è al centro di molte critiche per le carenze nei servizi e nella presenza di personale, che vengono più volte segnalate come problematiche nella gestione quotidiana del carcere.

Targetti insieme ai Radicali italiani in visita al carcere di Maliseti. Realtà complessa, al centro di numerose polemiche per le carenze strutturali di servizi e di personale. Così in piena campagna elettorale una delegazione composta dal candidato Sindaco Jonathan Targetti, dal segretario di Radicali Italiani Filippo Blengino e dalla candidata al consiglio comunale per la lista ’L’Alternativa C’è’ in quota radicale Ginevra Rocchi, ha effettuato ieri una visita ispettiva alla Casa Circondariale della Dogaia. L’obiettivo è stato quello di accendere i riflettori su una struttura che vive una crisi profonda, specchio dell’abbandono in cui versano diversi presidi di legalità e sicurezza sul territorio pratese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dogaia, nuova denuncia. Targetti non fa sconti: "Situazione allarmante" Notizie correlate Leggi anche: Una situazione allarmante. Violenza di genere: basta! Nuova denuncia per Alfonso Signorini? La situazione si complica: ecco chi lo accusa, parole durissimeLa vicenda che coinvolge Alfonso Signorini si arricchisce di nuovi sviluppi e accende nuovamente l’attenzione mediatica.