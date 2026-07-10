Un incendio boschivo si è sviluppato nel sud della Spagna, nella comunità autonoma dell'Andalusia, provocando la morte di almeno 12 persone. L'incendio ha interessato il comune di Los Gallardos, dove è stata ordinata l’evacuazione di alcuni centri abitati. Non sono stati segnalati altri feriti o danni a strutture nelle prime comunicazioni ufficiali. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando le misure di sicurezza nelle zone coinvolte.

Si è sviluppato nella comunità autonoma dell'Andalusia, nel sud, dove è stata ordinata l'evacuazione di alcuni centri abitati Nel comune di Los Gallardos, nella comunità autonoma dell’Andalusia, nel sud della Spagna, si è sviluppato un grave incendio boschivo che ha provocato la morte di dodici persone. Alcune di loro sono state trovate all’interno di auto avvolte dalle fiamme, e il bilancio è ancora provvisorio. Giovedì pomeriggio diversi testimoni avevano allertato il servizio di emergenza segnalando la caduta di un cavo elettrico vicino a una strada statale, sostenendo che avesse causato l’incendio: da lì le fiamme si sarebbero rapidamente propagate in una vicina area boschiva. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Almeno 12 persone sono morte in un grave incendio in Spagna

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I modi più strani in cui le persone sono realmente morte — lultimo è incredibile

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