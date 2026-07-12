Allerta meteo gialla | rovesci e temporali su parte della Campania

Un’allerta meteo gialla è stata emessa sulla Campania, valida dalle 13 alle 20 di oggi. La protezione civile segnala rovesci e temporali nelle zone dell’Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio, Tusciano e Alto Sele. La situazione prevede precipitazioni intense che interesseranno queste aree fino alla sera. Non sono stati segnalati danni o incidenti, ma si consiglia attenzione alle condizioni meteorologiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi, domenica 12 luglio, su parte della Campania ed esattamente sulle seguenti zone: (Alto Volturno e Matese), (Alta Irpinia e Sannio), (Tusciano e Alto Sele).. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Allerta meteo gialla per temporali dalla mezzanotte

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