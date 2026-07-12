Dopo circa due ore e mezza di navigazione da Livorno, si vede all’orizzonte l’isola di Capraia, parte dell’Arcipelago Toscano. È caratterizzata da un paesaggio aspro e selvaggio, con poca presenza umana e un ambiente naturale molto intatto. La sua posizione rende l’isola una meta per chi cerca un luogo isolato e tranquillo.

Dopo circa due ore e mezza di navigazione da Livorno, l’isola più aspra, silenziosa e selvaggia dell’Arcipelago Toscano si vede comparire all’orizzonte. Prima una sagoma scura, poi le falesie vulcaniche che si alzano dal mare e, infine, il piccolo porto di Capraia a dare il benvenuto a chi si avventura dalla terraferma. Non è un’isola sabbiosa, qui le spiagge sono quasi un’eccezione. La costa è un susseguirsi di scogli, pareti di roccia, grotte e calette dalle acque trasparenti. Parte del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Capraia conserva un ambiente ancora poco modificato dall’uomo e il tratto di mare che va da Punta della Manza a Punta del Trattoio è un’ Area Marina Protetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla scoperta dell’isola di Capraia

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La scoperta delle anfore

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