Alexander Zverev chi è la fidanzata Sophia Thomalla | insieme bellissimi e affiatati

Da dilei.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alexander Zverev e Sophia Thomalla sono stati avvistati insieme, mostrando un rapporto molto stretto. La coppia, composta da lui e da lei, appare molto affiatata e spesso fotografata in compagnia. La relazione tra i due dura da più di cinque anni, e si vede spesso in pubblico, dove si mostrano insieme in diverse occasioni.

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Alexander Zverev continua a essere uno dei grandi protagonisti del tennis mondiale, ma da oltre cinque anni c’è una presenza costante che lo accompagna dentro e fuori dal campo: Sophia Thomalla. Attrice, modella, conduttrice televisiva e imprenditrice, la tedesca è diventata un volto familiare anche per gli appassionati di sport, grazie alla sua presenza sugli spalti nei tornei più importanti e al sostegno incondizionato al campione. La loro è una relazione vissuta lontano dai riflettori, costruita sulla complicità e sulla condivisione. Non a caso lo stesso Zverev ha più volte definito Sophia una delle persone più importanti della sua vita: “Mi dà tranquillità e sicurezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Alexander Zverev, chi è la fidanzata Sophia Thomalla: insieme bellissimi e affiatati
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Who Is Alexander Zverev's Girlfriend Meet Sophia Thomalla

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