La compagna del presunto autore dell’omicidio si è costituita. Alessandro Grivano, 32 anni, è stato ucciso tra il 3 e il 4 luglio mentre attraversava piazza Sant’Anna a Capuana, vicino alla stazione centrale di Napoli. L’episodio è avvenuto durante la notte, mentre l’uomo si trovava in scooter. La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato all’omicidio.

La notte tra il 3 e il 4 luglio Alessandro Grivano, 32 anni, è stato ucciso mentre percorreva in scooter piazza Sant’Anna a Capuana, a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli. La vittima, conosciuta dalle forze dell’ordine per piccoli precedenti, non risultava inserita nei cartelli criminali della zona. Per questo la Squadra Mobile ha accantonato la pista camorristica e concentrato gli accertamenti sulla sua vita privata e su una relazione sentimentale contrastata. La svolta è arrivata con la costituzione di Eliana Brunetti, 30 anni, compagna del presunto autore materiale. La donna si è presentata in Questura accompagnata dal legale, dicendo: “So che mi state cercando”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Alessandro ucciso a Napoli: la compagna del presunto autore si costituisce. Perché l’hanno ammazzato

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