Questa mattina al Fantini Club di Cervia si è svolta una sessione di paddleboarding all’alba, con istruttori di Functional Academy. A seguire, dalle 10 alle 12, si è tenuta la manifestazione Run the sea, una corsa lungo una parte della costa locale. Dopo l’attività sportiva, sono stati offerti cibo e bevande ai partecipanti. La giornata si è conclusa con momenti di relax sulla spiaggia.

È una giornata all’insegna dello sport quella di oggi al Fantini Club di Cervia. Dopo l’alba in mare con il sup, guidata dagli esperti di Functional Academy, è tutto pronto per la Run the sea (dalle 10 alle 12): una corsa lungo uno dei tratti di costa più iconici d’Italia, seguita da cibo, bevande e relax. L’obiettivo dell’iniziativa è riunire comunità diverse, stili diversi e velocità diverse sotto un’unica idea condivisa: muoversi è meglio insieme. Dunque, fanno sapere gli organizzatori: "Che tu sia un corridore da quattro minuti al chilometro o qualcuno che corre e cammina senza preoccuparsi troppo. il tuo posto è qui, con noi". Il prossimo appuntamento con la Run the sea è domenica 9 agosto; mentre sabato 8 agosto sarà possibile rivivere la romantica alba in mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alba in mare e corsa sulla spiaggia. Giornate all’insegna dello sport

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