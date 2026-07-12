Il monsignore Gianni Fusco ha confermato di aver partecipato a una cena con Valter Lavitola nel maggio 2023 in un ristorante di proprietà di un ex editore ora sotto indagine come possibile mandante di un attentato. Fusco ha rotto il silenzio, spiegando il suo coinvolgimento nell'incontro con Lavitola e Sigfrido Ranucci. La cena, al centro di polemiche, si svolse in un momento in cui Lavitola era sotto indagine. La vicenda ha suscitato molte discussioni pubbliche e sollevato interrogativi sulla natura dell'incontro.

Rompe il silenzio monsignor Gianni Fusco, il convitato della cena più discussa del momento: quella tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola avvenuta nel maggio del 2023 al ristorante dell'ex editore ora indagato come presunto mandante dell'attentato al suo amico. Intervistato nell'edizione serale del Tg1, il prete potentino ha rivelato di essere stato invitato dal figlio di Lavitola e di aver conosciuto in quell'occasione sia il padre che il conduttore di Report presentatogli come “amico di famiglia”. Monsignor Fusco ha raccontato che, durante la conversazione a tavola, Ranucci gli aveva fatto domande sul processo che coinvolgeva il cardinale Angelo Becciu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al Tg1 parla il monsignore della cena con Lavitola. E scoppia il caso

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