Un commerciante del mercato del pesce di Pozzuoli ha dichiarato che “al terremoto non ci si abitua mai”. La sua testimonianza si riferisce ai frequenti eventi sismici nella zona dei Campi Flegrei, descrivendo l’esperienza personale di chi lavora in quell’area. La dichiarazione è stata rilasciata in un’inchiesta condotta da Rita Bartolomei.

Luciano Illiano, commerciante al mercato del pesce di Pozzuoli, al centro della caldera nei Campi Flegrei (inchiesta Rita Bartolomei). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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10 ANNI DOPO IL TERREMOTO! questo paese è ancora distrutto. EP.2

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