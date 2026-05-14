In una mossa senza precedenti, il ministro della Salute si è dimesso dall’incarico nel governo del Regno Unito, portando a una nuova tensione politica. La decisione è stata motivata dalla perdita di fiducia nei confronti del primo ministro, secondo quanto dichiarato dall’ex ministro. La notizia ha suscitato sorpresa e si aggiunge a un periodo di instabilità nella gestione dell’esecutivo. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso un comunicato pubblico, senza ulteriori dettagli sulle ragioni specifiche della decisione.

Nuova tensione nel governo del Regno Unito: Wes Streeting si è dimesso dall’incarico di ministro della Salute nell’esecutivo guidato da Keir Starmer, dichiarando di aver «perso fiducia» nella leadership del primo ministro. La decisione è stata formalizzata in una lettera inviata a Starmer e pubblicata dallo stesso Streeting sul social X. Nella comunicazione, l’ex ministro collega la sua scelta agli esiti elettorali più recenti. «I risultati elettorali della scorsa settimana sono stati senza precedenti, sia per l’entità della sconfitta che per le conseguenze di tale fallimento. Per la prima volta nella storia del nostro Paese, i nazionalisti sono al potere in ogni angolo del Regno Unito» scrive Streeting. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto nella politica: si è dimesso il ministro della salute. Mai successo così

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