Venerdì 10 luglio all’Ippodromo del Savio si sono svolte sette corse, tutte dedicate ai gentleman. La serata ha visto la vittoria di Zaccherini nel clou, mentre Fattoria Nicolucci si è aggiudicata la corsa principale. L’evento ha coinvolto i rappresentanti della categoria in diverse competizioni, senza altri sviluppi legali o ufficiali. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni per i vincitori delle varie corse.

Quella di venerdì 10 luglio all’ Ippodromo del Savio è stata una serata nel segno dei gentleman, con le sette corse in programma tutte dedicate agli esponenti della categoria. Il clou serale, abbinato al Premio Fattoria Nicolucci, ha segnato il successo di Matteo Zaccherini grazie al percorso di testa del suo Domingo Bar favorito della contesa, che in 1.14.5 ha tenuto a debita distanza la compagna di nastro Dallasty e la penalizzata Charly’s Magic. Il programma della serata è stato aperto dalla vittoria di Icaro Mark ed Enrico Cuglini, che in un modesto 1.19.2 sulla media distanza hanno avuto ragione della regolarista Isla Dei Greppi, a sua volta preminente nei confronti di Into The Wild Si. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al ’Savio’ Zaccherini esulta nel clou Fattoria Nicolucci

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