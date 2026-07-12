Al Sarpi la bbanda suona di nuovo il rock La docente | Per alcuni studenti la musica è identità

Al Sarpi, la Blues Band del liceo classico si è esibita di nuovo, portando il rock sul palco. La band, nata nel 2014 grazie a un collaboratore scolastico e alcuni studenti, si è fermata durante la pandemia e ora si prepara a festeggiare il quarto anno dal ritorno in scena. La docente ha commentato che per alcuni studenti la musica rappresenta un elemento identitario. La band ha ripreso le esibizioni con entusiasmo, coinvolgendo nuovamente il pubblico scolastico.

Bergamo. Rullo di tamburi: la storica Blues Band del Liceo Classico Paolo Sarpi, è tornata. Fondata nel lontano 2014 dall’affezionatissimo collaboratore scolastico Pietro Cosa insieme a un gruppo di studenti, dopo uno stop dovuto alla pandemia è ormai in procinto di festeggiare il quarto compleanno dal riavvio ufficiale. A essere entusiasti del grande ritorno, non saranno certamente solo ex sarpini nostalgici, ma anche attuali studenti e, perché no, possibili nuove leve, attirate da un amore per la cultura classica e, al contempo, per la musica. È andata così per Elisa Manzoni, classe 2007, che, da appassionata batterista, confessa di aver visto nella presenza del gruppo un “quid” in più a favore del Sarpi come scelta per il proprio percorso formativo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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