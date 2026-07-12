Festa di fine anno per i bambini del rione Sanità e delle Fontanelle che frequentano la scuola Russo-Montale. Il 15 luglio al Circolo Posillipo ci sarà una rappresentazione dei fanciulli dal titolo ‘Napoli ieri e Napoli oggi’, uno spettacolo di balli e canti. Sarà anche l’occasione per festeggiare la nomina del nuovo presidente del Circolo, Stefano Postiglione. Ad animare i ragazzi l’instancabile Suor Michela Martino delle Figlie della Carità di san Vincenzo de’ Paoli che si dedica da sempre e tutto l’anno ai più piccoli, soprattutto a quelli in difficoltà. Con le suore vengono svolte varie attività sia di recupero scolastico che laboratoriali, educative e ludiche grazie anche alla grande disposnibilità della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Russo Montale alle Fontanelle, Fabiana Alfieri. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Al Circolo Posillipo i bambini della scuola Russo-Montale portano in scena "Napoli ieri e Napoli oggi"

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