AEW | Hangman Page torna dopo quattro mesi e lo fa a casa sua

Adam Page torna in AEW dopo quattro mesi, annunciato dal presidente come ospite dell’11 giugno a Collision. L’ex campione del mondo parteciperà alla trasmissione in diretta, senza ulteriori dettagli sulla presenza o sui match previsti. La sua assenza si è protratta per un lungo periodo, e il ritorno è stato confermato ufficialmente prima dell’evento. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan, che aspettano di vedere il wrestler in azione dopo il lungo stop.

“Hangman” Adam Page torna in AEW. Il presidente Tony Khan ha confermato che l’ex campione del mondo aprirà l’edizione live di Collision dell’11 luglio, in scena a Roanoke, in Virginia: è la sua prima apparizione dal 15 marzo, quando a Revolution ha perso contro MJF in un Texas Deathmatch e con quella sconfitta ha rinunciato per sempre al diritto di sfidare per il titolo mondiale. L’annuncio di Tony Khan sul ritorno di Hangman Page. Il presidente della AEW ha dato la notizia sui social alla vigilia dello show: “Saturday Night #AEWCollision LIVE, 87c, TNT & HBO Max DOMANI SERA, 117 Hangman Page aprirà AEW Collision LIVE a Roanoke, in Virginia!... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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EXCLUSIVE: Hangman Page sends one final message to MJF before Texas Death at AEW Revolution

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