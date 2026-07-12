Aereo precipita all’improvviso | lo schianto nei boschi bilancio drammatico

Da thesocialpost.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un aereo leggero è precipitato in una zona montuosa nei pressi di Gaming, in Austria. Nell’incidente sono morti il pilota e un passeggero, mentre altre due persone sono rimaste ferite gravemente.

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Tragedia nei cieli dell’ Austria, dove un aereo leggero è precipitato in una zona montuosa nei pressi di Gaming, nel Land della Bassa Austria. Nell’incidente hanno perso la vita il pilota e uno dei passeggeri, mentre altre due persone sono sopravvissute riportando gravi ferite. Secondo quanto riferito dalla polizia austriaca, una ragazza adolescente e un altro passeggero sono stati estratti vivi dal relitto e trasportati in ospedale in gravi condizioni. Le autorità non hanno ancora diffuso l’identità delle vittime né dei superstiti. Soccorsi complicati dal terreno impervio. L’aereo è precipitato in una foresta di montagna, rendendo particolarmente difficili le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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